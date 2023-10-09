14 أكتوبر..تعرف على خريطة مسلسلات المتحدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد نصف الشهر الجاري عرض موسم جديد من الدراما عبر شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما صوت وصوره لحنان مطاوع وورق التوت لشريف سلامة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ينتمي مسلسل «صوت وصورة»، إلي نوعية الأعمال الدرامية المكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شخصية تدعي «رضوى محمود أبو زيد» والتي تظهر خلال الإعلان الدعائي بأنها تتعرض لضرر وتقرر استخدام السوشيال ميديا من أجل الحصول على حقوقها، كذلك يظهر خلال البرومو وقوع جريمة قتل بدافع الانتقام.



أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل «صوت وصورة» يضم نخبة من نجوم الفن منهم: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل ورق التوت

يذكر أن مسلسل "ورق التوت" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، ويوسف الأسدي، وسلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟

شارك الفنان شريف سلامة مؤخرًا في شهر رمضان الماضى بمسلسل "كامل العدد" المكون من 15 حلقة بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم: دينا الشربينى، اسعاد يونس، اية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشيرجى، مصطفى درويش، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، باسم موريس وعدد من الأطفال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.