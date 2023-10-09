إعلان تفاصيل الدورة ال 32 لمهرجان الموسيقى العربية فى مؤتمر صحفى اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمرًا صحفيًا، تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين 9 أكتوبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هاني فرحات وتقام فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الاذاعية.

ما هي نشأة دار الأوبرا ؟

يذكر أن دار الأوبرا المصرية أُنشئت بمنحة من الحكومة اليابانية، وافتتحت فى 10 أكتوبر 1988 وتضم عدة مسارح هي: الكبير، الصغير، المكشوف والنافورة المستحدث إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة، ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هامًا في إثراء الحياة الفنية في مصر.

كما باتت مزارًا ومتنفسًا فنيًا لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والأجنبية، وأتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض تشكيلية.

بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى باتت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة إفريقيا وأصبحت إحدى العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية.