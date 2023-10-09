نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو سبب اعتذار المخرج مرقس عادل عن فيلم "بنات رزق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



واجه فيلم «بنات رزق» عدة أزمات، طوال الشهور القليلة الماضية، منذ الإعلان عن المشروع قبل نحو عامين، تسببت في تأجيل تنفيذه حتى صار يواجه مصيرًا مجهولًا إلى الآن، لا سيما بعد اعتذار المخرج مرقس عادل.



اعتذار المخرج مرقس عادل

وجاء اعتذار مرقس عادل عن فيلم «بنات رزق»، بسبب انشغاله بأكثر من مشروع سينمائي في الوقت الراهن، وهما «جوري» بطولة الفنانة هيفاء وهبي، و«من أيام الجيزة» بطولة إياد نصار، إذ يعكف عليهما حاليًا للانتهاء من التحضيرات في أقرب وقت تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة.



تفاصيل فيلم بنات رزق

فيلم «بنات رزق» فكرة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحاق، ومن المُقرر انطلاق تصويره في عدة دول أوروبية وعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات.



نبذة عن مرقس عادل

مخرج مصري تخرج من كلية الصيدلة، جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته الفنية عام 2010 بإخراج العديد من الإعلانات، ثم أتجه لإخراج الأفلام مثل فيلم (بث مباشر) بطولة سامح حسين عام 2017 والدراما مثل حواديت الشانزلزيه.



مرقس عادل ينتظر في القلب

يُذكر أن المخرج مرقس عادل، انتهى منذ وقتٍ طويل، من تصوير فيلمه الجديد «في القلب»، وهو من بطولة خالد سليم، ونسرين طافش، ومنة فضالي، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وهو سيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية، محمد حسين ألمظ وعادل مرسي، فيما لم يتحدد موعد طرحه في السينمات بعد.



وكانت آخر أعمال المخرج مرقس عادل هي مسلسل شغل في العالي، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2022، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، وب كرة القدم ميدو، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم.