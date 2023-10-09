مصطفى شعبان يخوض تجربة جديدة بـ "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل مصطفى شعبان التحضير لمسلسل "المعلم" في الفترة الحالية ولم يتأكد حتي الأن مشاركته في سباق دراما رمضان 2024 والعمل من إنتاج شركة سينرجي.



مصطفى شعبان في لجنة تحكيم عالمية



تبدأ اللجنة العليا لجائزة "عمار الدولية" لدعم الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة عملها في الأول من أكتوبر المقبل ولمدة خمسة عشر يومًا، وتضم اللجنة الفنان مصطفى شعبان ليكون عضوًا في لجنة تحكيم المسابقه في موسمها السابع 2023،ويرأس لجنة التحكيم الدكتور عمار بوقس.



ما أول ظهور سينمائي لمصطفى شعبان؟



ظهر مصطفى شعبان لأول مرة على شاشة السينما في دور صغير لا يتعدى 8 مشاهد مع المخرج «زكي فطين عبد الوهاب» في فيلم «رومانتيكا» 1996، تلاه فيلم القبطان في 1997 ثم حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم «فتاة من إسرائيل» عام 1999 وفيلم «الشرف» عام 2000 لينطلق بعد ذلك في 2001 بمجموعة أعمال كان أشهرها مسلسل «عائلة الحاج متولي» مع الفنان «نور الشريف» وفيلم «سكوت حنصور» مع «لطيفة التونسية» وفيلم «إتفرج يا سلام».



اخر أعمال مصطفى شعبان

يعتبر مسلسل "بابا المجال" آخر أعماله وشارك به مجموعة كبيرة من النجوم، منهم سوسن بدر، سهر الصايغ، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وغيرهم وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل "بابا المجال"



تدور أحداث مسلسل "بابا المجال"،ضمن إطار درامي ملئ بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات يحاول كسب قوته بالحلال مع والدته زهيرة ولكن يحدث ما ليس في الحسبان وتنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب بمجرد ظهور والده الذي ظن أنه توفى كما زعمت والدته.