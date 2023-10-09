"صباحك فل يالي حابب سقوطي" أحدث أغاني المطرب الشعبي ‏عمر كمال

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب الشعبي عمر كمال، فيديو كليب لأغنيته الجديدة بعنوان "صباحك فل يالي حابب سقوطي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمية “يوتيوب”، وكالعادة حصدت الأغنية على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحها.

تفاصيل كليب أغنية "صباحك فل يالي حابب سقوطي"

أغنية “صباحك فل يالي حابب سقوطي” غناء عمر كمال، كلمات إسلام المصري، توزيع فيجو الدخلاوي، من إخراج أحمد رأفت.

كلمات الأغنية

"شبعنا كدب كفايه حوارات في عيونكو خمسه خمس مرات عاملين حبايب يا حبل دايب انتو ف حياتي اسوء الفترات صباحك فل ياللي حابب سقوطي دمار ع الكل انا مستني موتي انا ماليش حل واسال اللي قبلك انا بضرب مابستخدمش صوتي مافيش مبدأ كله واكل ف كله قالولي جنبك وقت الجد جلو انا مقولتش بس اكيد واصلو دا لو شوفتو والله مش هحل ماليش جدعان وقت الشده واقفه دا كلو جبان لاء تستاهلو سقفه انا اللي زمان منكم حزروني وقولت اخواتي خزلوني وباعوني انا إلى اديت فرصه لناس لمامه دول اصحاب فيك حتي في الابتسامه ومهما وفيت هتشوف غدر ياما وجرح غويط سايب ١٠٠ علامة نعيش ونشوف ابطال ع المواقع شباب متلوف خارج اي واقع حريم وكيوف مزه وشوب ساقع عملتو اسود طب ليه جبتو راجع ماتستغربش ايوا انا لسا صاحي انا مابهربش انا مسنون سلاحي عارف كام شخص عقدتهم نجاحي ف بنجح غصب واحلي صباح صباحي بنعشق موت وندم هم قاسي مفيش مبسوط محدش قلبو راسي بنام مكبوت وفي حوارت في راسي فاكر خيانتهم وعامل نفسي ناسي اسامحك اه بس انساك لا لاا تملي معاك بس انتا اشتغالة هنا وهناك معروف بلندالة لئيم لاكاك عيشت حقود وعالة ماليش ف الشر بس لقيتو جالي بقيت مضطر اجرح لا أوبالي لأجل الحر يرخص اي غالي وزعلي دا مر اسود م الليالي ".

ما هي آخر أعمال عمر كمال؟

يذكر أن آخر أعمال المطرب عمر كمال الغنائية أغنية "السخان"، التي تشهد تعاونه مع الفنان عبد الباسط حمودة، وتعد من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.