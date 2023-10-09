هيئة الكتاب تعلن فتح باب الإشتراك لدور النشر في معرض القاهرة الـ 55

القاهرة - محمد ابراهيم - فتح باب الاشتراك لدور النشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الإشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

أقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية من ؟

المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

فتح باب الاشتراك لدور النشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويفتح باب الاشتراك أمام الناشرين، بداية من غد الثلاثاء ١٠ أكتوبر الجاري، ويستمر حتى ١٥ نوفمبر المقبل.

من الذي اختارته اللجنة الاستشارية العليا للمعرض؟

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

ما هي الدولة التي تحل ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.