بدء الإستعدادت الأولي لمؤتمر مهرجان الموسيقي العربية للدورته ال 32

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل الإستعدادات الأولي لمؤتمر مهرجان الموسيقي العربية للدورته ال32 والتي يُقام في الفترة ٢٤ أكتوبر إلي ٣ نوفمبر.
فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية
تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 9 اكتوبر بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.
ويشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.