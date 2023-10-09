فن ومشاهير

بدء الإستعدادت الأولي لمؤتمر مهرجان الموسيقي العربية للدورته ال 32

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القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل الإستعدادات الأولي لمؤتمر مهرجان الموسيقي العربية للدورته ال32 والتي يُقام في الفترة ٢٤ أكتوبر إلي ٣ نوفمبر.

 

 

فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية

 

تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 9 اكتوبر بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

 

 

ويشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.
 

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فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية
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فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية
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فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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