المهرجان الختامي لنوادي المسرح فى دورته الـ 30 يعرض العرض المسرحي "صندوق سوتانا"

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة أسيوط أمس الأحد العرض المسرحي "صندوق سوتانا" في ثامن أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح فى دورته الـ 30، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصورالثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

و بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على روح كل من المخرج حمدي طلبة، والفنان "محمد البطاوي نجم فرقة السامر المسرحية.

أنطلاق أحداث العرض

ثم بدأت أحداث العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة د. أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين.

تدور القصة حول فتاة تدعى "هي" التي وجدت نفسها داخل صندوق للموسيقى وضميرها متجسد معها، وتأكل من التفاحة المتدلية من أعلى رغم اعتراض ضميرها علي ذلك، لتكن هذه القضمة بمثابة نقطة البداية التي تنطلق منها أحداثها الحياتية، ورحلتها للبحث عن الذات، فكلما كانت متناغمة مع نفسها وأهدافها كلما تحرك الصندوق نحو أهدافها وحقيقتها.

فكرة الطموح الإيجابي من خلال " هي"

ويؤكد العرض على فكرة الطموح الإيجابي من خلال " هي" الفتاة الطموحة التي انتقلت من قلب الصعيد لرغبتها في الالتحاق بمعهد السينما، ولكنها تتعرض لكثير من الصراعات والتحديات، منها صراعها مع ذاتها بين أن تحقق ما ترغب به وبين التمسك بالعادات والتقاليد التي نشأت عليها.

فريق العمل

العرض بطولة دميانة سمير، محمد لطفي، يس رأفت، كارولين عماد، ماريا جاورجي، مينا خيري، محمد عبد العال، إضاءة مايكل يعقوب، تصميم ديكور أية عمار، تنفيذ ديكور أحمد الدسوقي ومحمد علي،إعداد موسيقي محمود حسام، مخرج منفذ بسمة الوردي، دراماتورج وإخراج مادونا هاني.

وأعقب العرض ندوة نقدية أدارها الكاتب سامح عثمان، بحضور الناقدة المسرحية د.سامية حبيب، والمخرج المسرحي حمدي حسين.

وفي كلمته قال المخرج حمدي حسين: العرض من تأليف مروة فاروق التي تمرست من خلال نوادي المسرح، وفي هذا العرض تمكنت من إبراز الفكرة بشكل جيد، من خلال امرأة تتصارع مع ذاتها ومع المجتمع مما جعل المشاهد يتجاوب معها.

وعن الديكور قالت د.سامية حبيب إن الديكور المستخدم ليس له علاقة بالعرض، وكذلك الملابس، فالرؤية المسرحية لا بد أن تتحقق على مستوى كافة العناصر الموجودة على خشبة المسرح، ولكن لا يمكننا أن نغفل الجهد الرائع المبذول بالعرض، موجهة التحية لفريق العمل.

من جانبه أشار الكاتب سامح عثمان أن المخرجة نجحت في تقديم العرض بعيدا عن فكرة "الفيمنست" (النسوية) المتعارف عليها ووضعته في إطار إنساني حقيقي، مبديا إعجابه بالعرض وخاصة للاستخدام السينمائي.

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح"

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها ١٥ أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.