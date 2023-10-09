اليوم.. سامح الصريطي يكشف عن بدايته الفنية بالغناء وتجربته الصعبة مع المرض في "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة، الفنان القدير سامح الصريطي وابنته الفنانة ابتهال الصريطي ، مساء اليوم الإثنين في برنامج “ واحد من الناس ” المذاع على شاشة الحياة.

أسرار وكواليس الخاصة حول مسيرة سامح الصريطي

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرة سامح الصريطي في الفن وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء .

أبرز أعمال الفنان سامح الصريطي

كما يكشف سامح الصريطي عن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل " رمضان والناس "، والعديد من الاعمال الدرامية والتاريخية.

سامح الصريطي يتحدث عن والديه

كما يتحدث سامح الصريطي عن والده الذي شارك فى ثورة 1919 واتعرض للموت مرتين ؟ وعلاقته بوالدته.

أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها سامح الصريطي

كما يتحدث سامح الصريطي عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمى فى احدى دور رعاية المسنين ؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي احل به في اخر سنتين.

أبرز أعمال ابتهال الصريطي

وفي نفس الحلقة تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركته في عروض ساقية الصاوي، واول مرة تقف على خشبة المسرح فى مسرحية ( ياعزيز عينى )، وعن شخصيتها بمسلسل سابع جار ، واكتر عمل تحبه لوالدها، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين علي شاشة الحياة