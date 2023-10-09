هاني فرحات: سعدت بتكليفي بإدارة مهرجان الموسيقى العربيه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المايسترو هاني فرحات في بداية كلمته عن سعادته بتكليفه إدارة مهرجان الموسيقى العربيه للدورته الثاني والثلاثون.

و أشار إلى أنه كان لا يعلم مدي إفادة مهرجان الموسيقي العربية، ولكن بعد تكليفي بهذا التكليف العظيم شعرت بإفادة المهرجان.

ما هي مفاجأة مهرجان الموسيقي العربية لهذا العام ؟



و كشف هاني فرحات بمفاجأة مهرجان الموسيقي العربية لهذا العام، وهو أن المهرجان سيقدم يوم خارج برنامج المهرجان و هو يوم للموسيقي المعاصرة ( الحديثة).



و تابع حديثه بأن مهرجان الموسيقي العربية مستمر على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد وهذه الصعوبات التي تواجههم.

و أختتم حديثة الشكر وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وللرئيس دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والمتحدة والقائمين على المهرجان.

المايسترو هاني فرحات