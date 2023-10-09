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الليلة.. فرقة الحرملك في قبة الغورى

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القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين  الموافق 9 أكتوبر،  حفل لفرقة "الحرملك" بقيادة الدكتور مروة عبد المنعم  استاذ مساعد آلة الفيولينه بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

حفل فرقة الحرملك في قبة الغوري 


من المقرر أن تقدم فرقة الحرملك ألوان مختلفة من الأغاني العربية القديمة والحديثة منها: "ده طلع في نهار"، "ميدلى عدوية"، "هرمون السعادة"، "طبعا قادرين نعملها" و"آه يا ليل".
 

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نبذة عن فرقة الحرملك

 

جدير بالذكر ان فرقة الحرملك من أشهر الفرق النسائية، تأسست عام ٢٠١٧ من عازفات ومطربات محترفات بقيادة الفنانة مروة عمرو عبد المنعم.

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صندوق التنمية الثقافية 

 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

 

 

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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