نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت شعار الخط والنصر.. تنطلق فعاليات ملتقى الخط العربي بمشاركة ستة عشر دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي غدا الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر،تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي، وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ودار الأوبرا المصرية، صرح بذلك الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الصندوق وأضاف ان الدورة تقام هذا العام تحت شعار "الخط والنصر".



أبرز المشاركين في ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

ومن جانبه صرح الكاتب الصحفى الفنان محمد بغدادى قوميسير عام الملتقى ان الفعاليات تبدأ في السابعة مساء الثلاثاء 10 أكتوبر بافتتاح المعرض العام للملتقي بقصر الفنون بساحة دار الاوبرا بمشاركة 172 ضيف وفنان مصري وأجنبي، من بينهم ١٥٢فنانًا مصرياَ، و20 فنانًا أجنبياَ مشاركا من: إيطاليا، السعودية، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الجزائر، تايلاند، أفغانستان، الهند، سوريا، الأردن، الصين، بنجلاديش، أوزبكستان، وإندونيسيا، كما يشارك بالملتقي: مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الاسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية.

فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

وتحمل الدورة هذا العام اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن، واضاف بغدادى إنه بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات اكتوبر سيتم تخصيص جناحا خاصا بالمعرض العام يضم مانشتات الصحف التى سجلت انتصارات اكتوبر على صدر الصفحات الاولى بقلم كبار الخطاطين، هؤلاء الخطاطون سجلوا تاريخ النصر وبطولات الشعب المصرى العظيم بحروف من نور، ان انتصار اكتوبر بابطاله وجنوده وضباطه وشهدائه يستحق ان يكون محور الملتقى فى نسخته الثامنة.



يصاحب هذه الدورة الندوة العلمية الدولية يشارك فيها عدد من الباحثين والباحثات الذين تناولوا عبر ابحاثهم العديد من الاطروحات العلمية حول المحور الرئيسى للندوة هو (الخط والنصر).

وعلى هامش الملتقى تقام خمس ورش عمل يشارك بها عدد من الخطاطين الراسخين.

ختام الملتقى

ويختتم الملتقى فعالياته بحفل الختام الذى يقام يوم ١٦ أكتوبر حيث تعلن فيه أسماء الفائزين بجوائز الملتقى والتكريمات وضيوف الشرف وحفل فنى غنائي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.



نبذة عن الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن

يذكر ان الشيخ محمد عبد الرحمن من مواليد عام 1890 ببلدة الميمون بمحافظة بني سويف، التحق بمدارس المعلمين الأولية والأزهر الشريف، تلقى تعليم الخط العربي وفنونه على يد الأستاذ محمود عبد الرازق والشيخ عبد الغني عجور، ثم عُين مدرسًا للخط العربي بالمعهد الأزهري بالإسكندرية عام 1909م، وانتقل عام 1919 للعمل بمصلحة المساحة المصرية كما عمل ايضًا مدرسًا للخط العربي بمدرسة تحسين الخطوط الملكية، له مجموعة خطية اسمها ""كراسة الخط الواضح"، ومجموعة أخرى لخط الرقعة، ومن آثاره الفنية كتابة مسجد أحمد طلعت بك بالسبتية بالقاهرة.