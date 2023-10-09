سيرة الظاهر بيبرس تجمل المسرح الكبير وأفلام يابانية على الصغير وعيون الطرب بالجمهورية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالعيد 35 لافتتاحها حيث أقامت 3 عروض متنوعة على مسارحها الكبير، الصغير، الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

العرض المسرحى الدرامى الاستعراضي "بيبرس الأسطورة"

حضر خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة،و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من سفراء الدول والدبلوماسيين على المسرح الكبير، وتم تقديم العرض المسرحى الدرامى الاستعراضى " بيبرس الاسطورة " بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس واقيم بالتعاون مع كل من سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا.

وخلال الحفل قال الدكتور خالد داغر رئيس الاوبرا يسعدنا اليوم مشاركة مجموعة من المبدعين بجمهورية كازاخستان للاحتفال معنا بالعيد 35 لافتتاح دار الاوبرا المصرية مما يؤكد قوة ومتانة الروابط والعلاقات بين الدولتين الصديقتين ( مصر وكازاخستان )، واضاف إنه اليوم نحتفى بذكرى مرور 800 عام على ميلاد احد ابطال التاريخ السلطان ركن الدين الظاهر بيبرس البندقدارى قاهر المغول في معركة عين جالوت من خلال عرض مسرحى درامى استعراضى يروى سيرته ويعكس ثراء وتنوع الفنون والثقافة فى الدولة الصديقة والذى يعد نتاج حضارة ممتدة منذ قرون، وتقدم بالتهنئة لكل مبدعى مصر وفنانى الاوبرا وجميع العاملين بها بمناسبة عيدها 35، كما توجه بتحية شكر وتقدير لكل من ساهم فى اقامة وتنظيم عرض الظاهر بيبرس.

وقدم خيرات لاما شريف سفير كازاخستان الشكر للحضور وللفنانين القائمين علي العرض المسرحي، ووجه التهنئة لرئيس الاوبرا وللعاملين بها بمناسبة الاحتفال بعيدها 35 وتحدث عن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة مشيدا بترميمه وبالفعاليات التى تضمنها اليوم الثقافي لكازاخستان بمصر.

العرض قدمته فرقة مسرح الدراما الكازاخى الأكاديمى (ماخامبيت) ومن تأليف رحيمجان أوتربايف ومن إخراج مؤرخان على تومانوف وجانات تلتايف وديكورات لتيميربك موختاروف وتناول سيرة السلطان الظاهر بيبرس واحلامه التى نجح فى تحقيق بعضها.

عرض ثلاثة أفلام وثائقية

وعلى المسرح الصغير وبالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة عرضت ثلاثة افلام وثائقية من صناعة مهرجان نارا اليابانى الدولى للفيلم هم اينورى، فانتازيا منتصف الصيف، ذئاب الشرق وتم انتاجها بهدف القاء الضوء على معالم مدينة نارا التى تعد احد اجمل المناطق فى اليابان وسعيا لابراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثراءها وتنوع الثقافة فى مجتمعها.

حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي للموسيقي العربية

كما شهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى تضمن مختارات من عيون الطرب اداها كل من نهاد فتحي، أميرة أحمد، زينب بركات، تامر عبد النبي، مصطفى النجدي وإسلام رفعت.