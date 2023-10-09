نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يكشف عن اصابته بجلطات في الرئة وتهديده بالموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان كريم عبد العزيز، ضيف على منصة " sold out" المذاع على watch it مع الإعلامي محمود سعد،وكشف إصابته بجلطات في الرئة وقصة علاجه في إنجلترا، لذلك نستعرض أبرز التصريحات في السياق التالي.



كيف اكتشف كريم عبد العزيز مرضه في إنجلترا؟

قال كريم عبد العزيز : "أنا عامل لوالدتي تأمين صحي وكنت مسافر في إنجلترا وكانت والدتي تعبانه وهتعمل عملية، فجأة لقيت آلام غير طبيعية في صدري افتكرته برد وبعدها عملت أشعة ومشيت".

وتابع: "فوجئت تاني يوم برسايل بيطلبوا أني أروح للمستشفى فورا وأنا مش حاسس بحاجة، وصلت لقيت ناس واقفة مستنياني وبيسألوا إزاي واقف على رجلي، وقتها كان عندي 36 سنة دخلت الأوضة مع الدكتورة وقالتلي أنا أسفة لكن دا الطب ولازم أقولك إنت هتموت".

تعرض كريم عبد العزيز للإصابة بجلطات في الرئة

واستكمل حديثه، قائلا: "لأول وهلة قعدت أقول هو في die جديدة في الإنجليزي كان عندي 9 جلطات في الرئة، كنت عايز أهرب من المستشفى وطلبت منها إني أروح أشوف ولادي، قعدت في المستشفى 4 أيام في العناية المركزة وكل الأفكار الغريبة كانت في بالي كل اللي بفكر فيه أولادي".

وواصل: "قررت أشوف دكتور تاني وفعلا قابلتله وقولت له إني لو قعدت في مستشفى هموت، فضل يسألني إن كنت روحت لدكتور تاني أو مستشفى وأنا جاوبت لأ، مع إن في إنجلترا الشبكة الطبية مربوطة ببعض يعني هو شايف إني دخلت مستشفى لكن كنت بجاوب لأ، لحد ما سألني بشتغل إيه قولت له ممثل ومش عايز أقعد في مستشفى، اتفق معايا إني مقعدش في مستشفى وأخدت الأدوية والحقن في البيت".

أخر أعماله

يذكر أن آخر أعمال كريم عبدالعزيز هو فيلم "بيت الروبي" وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي “كريم عبدالعزيز” وإيمان الروبي “نور” ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.