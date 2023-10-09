نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى: كلام طارق الشناوي مهين للمرأة وأنا هتصدى لأي حد يحاول يقلل من قدرها وشأنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة بشرى عن استيائها الشديد بسبب تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن الفنانات المشاركين في فيلم أولاد حريم كريم الذي يعرض حاليًا في دور العرض بجميع السينمات في مصر والوطن العربي.

بشرى ضيفة برنامج دعوة فرح

وقال بشرى خلال حوارها مع الإعلامية فرح شعبان، عبر شاشة قناة هي، إن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن فيلم أولاد حريم كريم بطولة الفنان مصطفى قمر، لم يؤثر على العمل، كونه الوحيد الذي انتقد الفيلم انتقدًا سلبيًا، حسب قولها.

وأوضحت بشرى: كلام طارق الشناوي مأثرش علينا ولا أثر على الإيرادات ولا على رأي الجمهور لآن رأيه الوحيد اللي كان سلبي، وكل الأراء الآخرى كانت إيجابية، وحق الرد موجود وأنا رديت وهرد وهفضل أرد عشان في بُعد في كلامه كان مهين للمرأة وأنا برفضه وأي ست بترفضه سوا كانت ممثلة أو مواطنة عادية.

وتطرقت بشرى للدفاع عن المرأة المصرية، مؤكدة أنها مستمر في دعمها، متابعة: أنا فخورة أني إمرأة مصرية، وبدافع عن المرأة المصرية، وهفضل أدافع عنها في أي مجال تكون موجودة فيها خاصة في مجال السينما، وهتصدى لأي حد يحاول يقلل من قدر المرأة أو يتنمر بيها أو أي حاجة تقلل من شأنها أو شأن مجهودها.

الجديد بالذكر، أن قناة هي أول قناة في مصر والوطن العربي تهتم بشئون المرأة، سواء في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والازياء وغيرها، وتبث عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11758، ومعدل الترميز 27500 - عمودي