نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهير شلبي: المرأة محتاجه مننا إهتمام.. ونفسي أقدملها تسهيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية سهير شلبي حماسها في عمل قضية للمرأة وقالت أن المرأة المصرية تختلف عن المرأة بشكل عام لإن المرأة المصرية تعتبر مدرسة ومعلمة مشيرة إلى أن المرأة تحتاج إهتمام كبير ووجود بعض التسهيلات.

وقالت سهير شلبي خلال حوارها مع الإعلامية فرح شعبان، عبر شاشة قناة هي،: المرأة المصرية بتربي وبتعلم وتعتبر مدرسة وسواقة، طباخه بتعمل كل حاجه ليها ولأسرتها،.

سهير شلبي تتحدث عن المرأة المصريه

وتابعت سهير شلبي:المرأة المصرية مكافحه لأنها بتشتغل لتطوير ذاتها ووجهت رساله للمرأة بقول: أنا بحيي المرأة من كل قلبي وبحي وبحب كل إمرأة مصرية بتشوفني.

وتابعت سهير شلبي: انتي ست بطلة ولو هقدم قانون للمرأة هيكون في مرحلة الطلاق بالوصايا على الطفل الزواج.

وأردفت: الست من حقها تتجوز لو انفصلت عن زوجها إنه ا تتجوز مره تانيه وتحتفظ بأولادها.

وأضافت: نفسي أقدم لها حاجات تساعدها في حياتها وتسهيلات وأعملها طرق مواصلات توديها شغلها وتجبها بسهوله ويسر من غير معاناه.



الجديد بالذكر، أن قناة هي أول قناة في مصر والوطن العربي تهتم بشئون المرأة، سواء في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء وغيرها، وتبث عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11758، ومعدل الترميز 27500 - عمودي.