أحمد فهمي: "حبيت التمثيل وبشترط مغنيش في العمل الفني وأخدت كورسات وطورت من أدائي"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته بنجاح حكاية ألفريدو " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، وتحدث عن اداءه في " ألفريدو" وكيف طور من نفسه في مجال التمثيل.

كيف طور أحمد فهمي نفسه في مجال التمثيل ؟

قال أحمد فهمي:" أخدت كورسات، وطورت من أدائي ولو أنت بتشتغل مع مخرج شاطر يعرف يعمل حاجة كويسة بردو، ولازم أنا وهو نبقى متفقين على أداء المشاهد".

وتابع أحمد فهمي:" أنا درست مزيكا وده ساعدني إني أكون ممثل، في نفس الوقت التمثيل بالنسبة لي أنا بحبه أوي ولازم أشتغل عليه كتير في الأول في فيلم ( خليج نعمة) كنت المغني اللي بيمثل، وبعد كده حبيت التمثيل بقيت بشترط مغنيش في العمل الفني عشان أفصل المشاهد بين إني الممثل والمغني"



صناع مسلسل ألفريدو

مسلسل "ألفريدو "حقق انتشارًا كبيرًا ونسبة مشاهدة كبيرة منذ عرض أولى حلقاته على قناة "ON"، ولاقى استحسان الجمهور والنقاد وهو من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.



أحداث مسلسل ألفريدو

حكاية "ألفريدو" هي أولي حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، ناقشت تلك الحكاية مرض الزهايمر، وتأثيره على حياة المريض وأسرته في إطار درامي اجتماعي، حكاية" ألفريدو"،ودارت أحداث المسلسل حول “فريد” الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، وعلى الجانب الآخر تظهر عمته “سوسو” إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار وتستمر الأحداث في كشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهم.

مسلسل "55 مشكلة حب" ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة، وهو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود “55 مشكلة حب”، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.