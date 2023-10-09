الإعلان عن تفاصيل مهرجان الدن المسرحي الدولي الرابع

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تصوير ـ سعيد البحري:

أعلنت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن عن إطلاق النسخة الرابعة والأولى دوليا لمهرجان الدن المسرحي الدولي والمزمع إقامته خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٣١ أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام متتالية، وذلك خلال مؤتمرها الصحفي بالجمعية العمانية للسيارات، وتأتي هذه النسخة من المهرجان تحت شعار (أهلاً بالعالم في سلطنة عُمان)، متضمنةً عروض مسرح الكبار ومسرح الأطفال ومسرح الشارع، حيث يعد المهرجان حدثاً ثقافياً فريداً من حيث تنوعه بوجود ثلاثة مسارح في آن واحد بالإضافة إلى مسابقات أخرى كمسابقة أفضل صورة مسرحية ومسابقة أفضل فريق إعلامي لإبراز التنوع والإبداع المحيط بالمهرجان.

تحدث خلال المؤتمر كل من محمد بن سالم النبهاني رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وإدريس بن خميس النبهاني مدير المهرجان وسالم بن هلال الرواحي نائب رئيس المهرجان للشؤون الفنيّة، وقد تم الحديث عن تفاصيل المهرجان الذي سيشارك به 260 ضيفا، حيث قدّمت مجموعة من العروض للمشاركة في المهرجان بلغ عددها (300) عرض ، منها 47 عرضاً في مسرح الطفل، و136 عرضاً في مسرح الكبار، بالإضافة إلى 117 عرضاً لمسرح الشارع وذلك من 31 دولة عربية وأجنبية، وقد تم اختيار 24 عرضاً مسرحياً من بين هذه العروض للمشاركة في المهرجان، مع مشاركة فرق من سلطنة عمان، وأخرى من خارجها كالكويت والأردن والعراق وتونس والمغرب ومصر وسوريا، إلى جانب فرق من إيران وإسبانيا وكازاخستان والهند وألمانيا وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.

ولتقييم هذه الأعمال الفنية المتنوعة، شكّلت لجان تحكيم ضمّت 15 عضوًا، منهم 6 من سلطنة عمان و9 آخرين من دول المغرب وقطر والبحرين والسعودية وألمانيا وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، كما يتضمن المهرجان تنفيذ حلقات تدريبية مسرحيّة وجلسات حوارية للتفاعل وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين تستهدف عدد من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات المعنيين بنشاط المسرح وتتمحور الحلقات التدريبية حول استعمال الدراما في التعليم، وأسس بناء المسرحيات المقدمة لأطفال المدارس ورياض الأطفال، والحكاية المسرحية ولعبة التمسرح، الابداع الصوتي لدى الممثل، البناء النفسي للممثل المسرحي، وغيرها من المهارات المسرحية، أمّا الندوات والجلسات الحوارية فستسلط الضوء على عدد من المواضيع منها أثر الجوائز في الحراك الثقافي جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب نموذجا، والمسرح الفلسطيني في قطاع غزة، ومسرح الطفل بين العرض والنقد، ومن شأن تلك الحلقات التدريبية والحوارات اكتشاف المواهب وتنميتها وهي فرصة للمشاركين للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الفنية.

إلى جانب ذلك، يشارك أكثر من (250) شابا وشابة من طلبة الكليات والجامعات والمهتمين كمنظمين للمهرجان يعملون بجد لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي الكبير، وخلال المؤتمر الصحفي تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين مهرجان الدن الدولي ومؤسسات أخرى أولها الجمعية العمانية للسيارات الشريك اللوجستي التي ساهمت في توفير الموقع وتجهيز المسارح وكافة التجهيزات والمعدات الفنية الخاصة بالمهرجان، والاتفاقية الثانية مع مختبرات المستقبل للتكنولوجيا وذلك لإطلاق نسخ رقمية باستخدام تقنية (الرموز غير القابلة للاستبدال) المعروفة عالميًّا باختصار NFT في مهرجان الدن الدولي -أهلا بالعالم في سلطنة عُمان- كهدية تذكارية قيمة للحضور، وهي مستوحاة من الهوية العُمانية لإبراز جمال التراث العُماني وتنوعه، حيث إنها تعكس العناصر التاريخية التي تتضمنها عراقة الحضارة العُمانية وتاريخها، كما أنها ترمز إلى التزام مهرجان الدن الدولي بتعزيز الثقافة العُمانية، وتعريف العالم بها، كما وقع المهرجان اتفاقية ثالثة مع مؤسسة (ريذم) لتنظيم الفعاليات، حيث تقوم الشركة بإدارة واخراج التفاصيل الفنية للمهرجان ومنها انتاج الهوية السمعية والمقاطع الترويجية للمهرجان، كما ستقوم بإدارة التجهيزات الفنية من قاعات العروض والعروض الفنية والمؤتمر الصحفي وحفلي الافتتاح والختام والفعاليات المصاحبة للمهرجان.