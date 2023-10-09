نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج عمر هلال: "فخور إنى ساهمت فى التسويق لصورة بلدى وأتمنى دخول فيلم "فوي فوي فوي "للقائمة النهائية لترشيحات الأوسكار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المخرج المصري عمر هلال عن فخره وسعادته بترشيح فيلمه "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين لجوائز الأوسكار مؤكدا أن ترشيح الفيلم بعد 5 أيام من عرضه كان مفاجأة كبري لفريق العمل لم نكن نتوقعها.

المخرج عمر هلال



وصرح هلال خلال جلسته بقمة صوت مصر والتي أدارتها الإعلامية لمياء كامل مؤسسة القمة إن فريق العمل بذل كل ما في وسعه حتى خرج بالفيلم بهذه الجودة التي حازت على إعجاب النقاد والمشاهدين وتم ترشيحه للأوسكار مشيرا إن وجود فيلمه في قائمة الترشيحات المصرية التي تضم أسماء مخرجين كبار مثل يوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد خان: «شرف ومسؤولية كبير».

المخرج عمر هلال يكشف كواليس عمل فيلم ڤوى ڤوى ڤوى

وعن اختيار محمد فراج لأول أفلام عمر هلال، قال: محمد فراج ممثل ممتاز، ويتمكن من تقديم أي شخصية، كما أنه يُشبه كثيرًا شخصية حسن بطل فيلم فوي فوي فوي، وكنت أرى محمد فراج ونيللي كريم خلال كتابتي لنص الفيلم”.

المخرج عمر هلال



وأضاف عمر هلال: "فيلم فوي فوي فوي، جاءت فكرته عندما قرأت منشورا على فيسبوك كشف أن مصريين انتحلوا صفة مكفوفين وفروا إلى هولندا ووجدت أن القصة درامية ورهيبة تضحك وتبكي في نفس الوقت لأنها هجرة غير شرعية.



وأكد هلال أن القصة كوميدية بالأساس، وهذا الأمر حمسّني كثيرًا.. واخترت أن أقدمها في إطارها الحقيقي، فيما كانت تفاصيل الشخصيات غير واضحة تمامًا بالنسبة لي لذلك قمت بخلق أحداث ووضع أبعاد للشخصيات، بناءً على القصة أو الواقع التي حدثت في الحقيق.



وتابع: كتبت سكريبت العمل على مدى 4 سنين، وأخدته لصديقي راعي السينما الممتازة في مصر وهو محمد حفظي ثم نفذنا الفيلم الذي بات أيقونة سينمائية، وتجمع قصة الفيلم بين الكوميديا السوداء والدراما كذلك، وهو ما دفعني لتقديم العمل، فإن زمن الفيلم يُحاكي فترة 2013، وهي فترة تخبط سياسي أثرت بشكل كبير على المصريين، وهذا ما شجعني في ترجمة هذه المشاعر بشاشة السينما، وأتاح لي التحدث عن مشاكل الناس، وفي نفس الوقت ليس بطريقة ثقيلة”.



وقال هلال: "أنا فخور إننى ساهمت فى التسويق لصورة بلدى بطريقة مشرفة وأحلم أن يتم ترشيح الفيلم في القائمة النهائية للأوسكار، وأرغب أن تنهض صناعة السينما المصرية مرة أخرى وتعود إلى سابق عهدها العظيم".



وعن مشروعاته القادمة قال هلال: أتمنى إخراج فيلم عن التطور الهائل الذي يحدث في الدول العربية مثل التجربة المصرية والتجربة السعودية الملهمة.

فعاليات منتدي قمة صوت مصر



فعاليات قمة صوت مصر Narrative Summit 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، التي انطلقت اليوم في منطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، تحت عنوان Egypt Forever Forward، وسط مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، لطرح الرؤى والأفكار البناءة التي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة. UN Women.

فيلم ڤوى ڤوى ڤوى

يُصنف الفيلم كدراما كوميديا سوداء، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يحكى قصة شخص يدعي «حسن» ويعمل حارس الأمن، ويعيش حسن حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



ويعد فيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، حجاج عبد العظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.