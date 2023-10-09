الإسكندرية تستقبل معرض رضا عبد السلام الـ49

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل الإسكندرية معرض الفنان التشكيلي الكبير رضا عبد السلام ابن محافظة السويس الباسلة واستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة عصر يوم الخميس 12 أكتوبر وذلك بقاعة الفنون بمؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية والذي يفتتحه الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والسيدة حسنة رشيد رئيس مجلس ادارة مؤسسة محمد رشيد والفنان الدكتور على سعيد مدير عام مراكز الفنون..وهو المعرض رقم 49 للفنان رضا عبد السلام في مصر والعالم،والذي يعود به إلى الاسكندرية بعد غياب سنوات طويلة.

معرض رضا عبد السلام الـ49

يحتوي المعرض على أكثر من 100 عمل يمثلون تجربة الفنان الفنان الجمالية التي تعكس ايام من اللهو والحسرة والانكسار والنجاح والمرح -على حد تعبيره - مع استخدام طبقات من الألوان والظلال والتعبيرات المرتجلة.

كما تعكس اللوحات البيئة المصرية الخالصة والقديمة وكذلك الحالة الشعورية للفنان في مختلف مراحل حياته، وقدم الفنان اعماله في القاهرة وروما والكويت وشارك في عشرات المعارض في أكثر من 15 معرض عالمي ويستمر المعرض إلى يوم 27 أكتوبر بقاعة الفنون بمؤسسة رشيد بسموحة.

وقال «عبدالسلام»، أن اللوحات تعكس البيئة المصرية الخالصة والقديمة وكذلك الحالة الشعورية للفنان في مختلف مراحل حياته، مشيرا إلى أنه قدم الفنان أعماله في القاهرة وروما والكويت وشارك في عشرات المعارض في أكثر من 15 معرض.

من هو الفنان رضا عبد السلام؟

الفنان رضا عبد السلام، هو أحد أبرز الرسامين المصريين المعاصرين، ولد ونشأ في مدينة السويس، وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1977، نال درجة الدكتوراه في فلسفة الفن عام 1988 وعمل أستاذًا في قسم التصوير الجداري في الكلية، صاحبت رسوم الفنان رضا عبد السلام كتابات العديد من المبدعين المصريين منذ منتصف السبعينيات على صفحات جريدة "الأهرام"، ثم في دار الهلال المصرية. أقام لأعماله العديد من المعارض الخاصة، وشارك أيضًا في العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها.

أعمال الفنان رضا عبد السلام

صدر له أربع كتب فى الفن: كتاب "فن الرسم المصرى المعاصر" عن دار الهلال 2002، وكتاب "الرسوم التحضرية وعلاقاتها بلوحات الفنان مصطفى أحمد" -المجلس الاعلى للثقافة 2001، وكتاب عن الفنان الراحل "شوقى زغلول" على هيئة قرص مدمج C.D من قطاع الفنون التشكيلية، وكتاب "رسامون بين الصحافة والمعارض" صادر عن الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة `ذاكرة الفنون` 2020، ورشة عمل بعنوان "الرسم بالقلم الرصاص" بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك يونيو 2010، ورشة عمل فنية متخصصة "تصوير" على هامش مهرجان الإبداع التشكيلى الخامس "صالون الشباب الثانى والعشرون" أكتوبر 2011، له دراسات فنية حول الفنانين: "منير كنعان، زكريا الزينى، محمد الشعراوى، خزاف، رؤوف رأفت"، كذلك حول قضايا الفن التشكيلى والتعليم، وفن الرسم المعاصر والبيئة والجمال.