انت الان تتابع خبر بعد فضيحة ابنته بأسابيع... زوجة شريف منير تفضحه امام الملأ وتكشف دون حياء تفاصيل لياليه الحمراء مع هذه الممثلة !.. "تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الفنان المصري منير شريف، بشكل مفاجئ، عن انفصاله عن زوجته لورا عماد. وأعلن شريف منير عبر حسابه في "انستجرام" قائلاً: "تم الانفصال بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير". ولكنه قام بحذف هذا المنشور بعد نصف ساعة فقط واستبدله بمنشور آخر يحمل عبارة "ستفرج".

وكانت ردة فعل لورا عماد مثيرة للجدل، حيث نشرت فيديو على حسابها في "انستجرام" ترقص على أغنية "أصل الدلع" للفنان المصري بهاء سلطان. وعلقت لورا على الفيديو بكوبليه من كلمات الأغنية التي تقول "مشي الهوا على كيفك".

يذكر أن شريف منير ارتبط بلورا بعد وفاة زوجته الأولى ناهد بسبب مرض السرطان. ولورا وشريف لديهما ابنتين هما أسماء وفؤاد.

ولورا عماد ولدت في عام 1972 وكانت تعمل في بداياتها كعارضة أزياء. وقد دخلت عالم التمثيل عن طريق المخرج طارق التلمساني وظهرت لأول مرة في السينما في فيلم "البطل" عام 1988. وقدمت لورا أدواراً مميزة في العديد من الأفلام والمسلسلات، منها دور أدويسا في فيلم "البطل" مع أحمد زكي ومصطفى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري. وشاركت أيضاً في مسلسل "الرجل الآخر" عام 1999 مع نور الشريف وميرفت أمين.في عام 2000، شاركت لورا في فيلم "سوق المتعة"، وبعد عام ظهرت في فيلم "لو كان دا حلم".

اعتزلت بعدها لورا لتتفرغ لأسرتها وتربية بناتها من شريف منير وهما فريدة وكاميليا.

لكنها عادت عام 2021 في مسلسل "نصيبي وقسمتك" تحديداً في حكاية "وأنسى روحي وياك".