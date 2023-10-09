نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى تقدم حفل ختام مهرجان البحرين السينمائى فى دورته الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الليلة النجمة بشرى حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة بعد انطلاقته يوم ٥ من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام وحضور عدد من النجوم.

الفنانة بشري

وشاركت بشري مؤخرا في بطولة فيلم "اولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضا.

فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

آخر أعمال بشري الغنائية

وطرحت بشري منذ عدة أسابيع أغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

الفنانة بشري

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

وتقوم بشرى بالإشراف العام علي الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير الذي أوشك نجومه علي الانتهاء من تصويره.

وتستكمل بشرى خلال الأسابيع المقبلة تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل.