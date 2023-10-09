نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة أنغام.. ولأول مرة حمزة نمرة وتامر عاشور فى مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية، برئاسة الدكتور خالد داغر، عن جدول الفعاليات التى ستبدأ فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تقام الدورة فى دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية



وأعلن المؤتمر، عن تفاصيل وفعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثانية والثلاثون، ومن المقرر بدء أولي حفلات المهرجان فى يوم 24 أكتوبر الجاري؛ حيث تفتتح المطربة أصالة فعاليات الدورة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.



حمزة نمرة وتامر عاشور يشاركان لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية



تشهد فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32 الكثير من المفاجآت، حيث يشارك مطربين لأول مرة وعلى رأسهم حمزة نمرة وتامر عاشور، كما يشهد المهرجان عودة لنجوم بعد غياب، حيث تعود أنغام وتحيي حفل الختام يوم 2 نوفمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات، بينما يتغيب عدد من المطربين الذين أعتاد الجمهور على وجود حفلاتهم دائمًا فى دورات السابقة.

حمزة نمرة

وينطلق حفل المطرب حمزة نمرة فى مهرجان الموسيقى العربية يوم السبت 28 أكتوبر على مسرح النافورة، بينما يقام حفل تامر عاشور يوم الإثنين 30 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

تامر عاشور



تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32

وتحمل الدورة الـ32 اسم فنان الشعب سيد درويش بمناسبة مئويته، وستبدأ الفعاليات من يوم 20 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، ومن المقرر أن يكون هناك حفل استقبال لضيوف المؤتمر العلمي لمدة 5 أيام، وتستمر تلك الفعاليات حتى انطلاق الحفلات في 24 أكتوبر، على كل المسارح الخاصة بالأوبرا.



وتقام فعاليات وحفلات المهرجان على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة منها: (النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) ومسرح أوبرا دمنهور.

أبرز حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32



يشارك عدد كبير من مطربين العرب في المهرجان منهم: أصالة وتحيي الحفل الافتتاحي يوم 24 أكتوبر، كما تقدم المطربة مي فاروق حفلًا يوم الأربعاء 25 أكتوبر بقيادة المايسترو يحيى الموجي، ويحيى علي الحجار حفلًا غنائيًا مميزًا يوم الخميس 26 أكتوبر بقيادة المايسترو هشام جبر.

جدول حفلات وفعاليات مهرجان الموسيقى العربية

بينما يقدم الفنان هاني شاكر حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 27 أكتوبر بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ويحيي الموسيقار عمر خيرت حفلًا يوم الأحد 29 أكتوبر، كما يقدم الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيًا يوم 31 أكتوبر بقيادة المايسترو أحمد عويضة.



تكريمات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32

يكرم مهرجان الموسيقى العربية خلال فعالياته 14 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربى وهم: الموسيقار عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد البوسعيدى، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادى، الموسيقار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الدكتورة أنعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية، فنان الخط العربى الدكتور خليفة الشيمى، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبدالله حلمى، الموسيقار صلاح الشرنوبى، اسم المؤلف حسين السيد، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، اسم الموسيقار على عثمان.