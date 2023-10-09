نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. "حريم النار" و"اليوم الأخير" ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الاثنين عرضين مسرحيين، في اليوم التاسع من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 (دورة الكاتب أبو العلا السلاموني)، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عرض حريم النار

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "حريم النار"، لفرقة السويس المسرحية، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حنان بدوي، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء.

ويتناول العرض الصراعات والمشكلات التي تعاني منها المرأة من قسوة وكبت للمشاعر والحريات، من خلال الأم (فتحية شلقم) التي تقسو على بناتها الخمس خوفا عليهن وإرضاء للمجتمع الذي قهرها من قبل.

أحداث عرض اليوم الأخير

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "اليوم الأخير" لفرقة الإسماعيلية المسرحية، وهو من تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد سالم، ويعرض في تمام الثامنة مساء.



أحداث عرض آريوس

وتدور أحداثه حول "آريوس".. شخص ضعيف غير قادر على اتخاذ قرار في حياته، ويرى في المنام أن العالم ينتهي، فيقرر الرحيل دون إنقاذ ابنته، وخلال الرحلة يتعرض لكثير من المواقف ويقابل شخصيات لها قصص وحكايات مختلفة لتتصاعد الأحداث.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتتكون لجنة التحكيم من د. أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د.طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

يشارك بالمهرجان هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.