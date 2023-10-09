انت الان تتابع خبر صدمة مدوية هزت الوسط.. منع الممثل المصري محمد رمضان منعا باتاً من التمثيل والغناء ومصير جعفر العمدة 2..خبر صادم للجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في تطورات القضية، قررت محكمة القضاء الإداري رفض الدعوى المقامة من قبل أحد المحامين ضد الفنان الشهير "رمضان" بغرض منعه من ممارسة فنون الغناء والتمثيل.

وعبر المحامي الذي رفع الدعوى عن رأيه قائلاً: "الفن هو مرآة للمجتمع، يعكس تقدمه أو تخلفه، وله دور هام في تشكيل المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو التقدم، أو يدفعه نحو الانحدار والتدهور".

وأضاف: "الفن هو هبة إبداعية، وهو موهبة يمنحها الخالق لكل فرد بدرجات متفاوتة، بحيث لا يمكن تصنيف الجميع كفنانين، إلا الذين يتميزون بقدرتهم الإبداعية الفذة". وجاء في الدعوى المقدمة: "الطريق الفني الهابط الذي ضل فيه شبابنا على مر السنين الأخيرة، لا بد أن يؤدي إلى الانتهاء بالتعاطي مع المخدرات وتدمير القيم الأخلاقية، وهذه هي الخطيئة الكبرى التي يمكن ارتكابها ضد الشعب".