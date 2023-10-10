نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي وعبد الباقي.. أبرز حضور عزاء محمد بطاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت أسرة الفنان محمد بطاوي، وكان محمد بطاوي عضو فريق مسرح مصر قد رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي بسبب أزمة قلبية، وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن على رأسهم أشرف زكي، سماء إبراهيم، أشرف عبد الباقي، حمدي المرغني.

وفاة محمد بطاوي

وكان أعلن أحد أصدقاء محمد بطاوي وفاته، وكتب عبر موقع فيسبوك: توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق وعشرة السنين الفنان محمد بطاوي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكشف موعد ومكان دفن الراحل محمد بطاوي: الدفنة بعد صلاة الظهر في مقابر العائلة بجردو، خبر صدمة صباح اليوم.

نجوم الفن ينعون محمد بطاوي

كما نعاه الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام" حيث نشر صور الفنان الراحل محمد بطاوي وعلق عليها: "مع السلامة يا بطاوي، ربنا يرحمك ويغفر لك يارب ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه، ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب".

ونعى عدد من الفنانين، محمد بطاوي بعد وفاته، حيث كتب الفنان سليمان عيد، عن وفاة محمد بطاوي: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان الطيب الشاب محمد بطاوي.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. أرجو الدعاء له بالرحمة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كما حرص الفنان حمدي الميرغني الذي نشر صورتهما سويًا عبر حسابه بموقع انستجرام، على نعي محمد بطاوي، وكتب: ربنا يرحمك يا بطاوي كنت طيب جدًا ومحترم جدًا، وكل الناس كانت بتحبك زي ما أنت كنت بتحب كل الناس، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك ومحبينك ويصربنا جميعًا على فراقك.

ونعت الفنانة بدرية طلبة محمد بطاوي، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، حيث نشرت صورة للراحل محمد بطاوي، وكتبت: النهاردة مات الممثل الشاب محمد بطاوي، محترم وطيب ملحقش يحقق اللي كان بيحلم بيه، الكل حزين فياريت الناس اللي مش بتقبل نصيحه ولا بتاخد عبرة من اللي بيحصل، الناس اللي بتغلط وتسب وتلعن، اللي ناسيين ربنا ومش هاممهم عقابه وإن كما تدين تدان، وبطلوا ترموا غيركم بالباطل وتحكموا مين يدخل الجنة ومين يدخل النار، دع الخلق للخالق واتعظوا من موت الشباب وموت الغفلة، ربنا وحده اللي عالم مين صح ومين غلط خليك أنت بس في حالك وأحفظ لسانك علشان ربنا يحسن آخرتك والناس تفتكرك بكلمة حلوة.

نبذة عن محمد بطاوي

يذكر أن محمد بطاوى كان ممثل بفرقة السامر وأيضا بفرقة مسرح مصر، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وكان دخل محمد بطاوي مجال التمثيل عام 2007 وشارك في مسلسل الإمام الشافعي، كما شارك عام 2016 في مسلسل راجل وست ستات الجزء العاشر.