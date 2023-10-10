نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي: أعمالي قليلة مقارنة بنجوم آخرون وأحاول رسم البسمة على وجه الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان هاني رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد "2، أنه يختار أدواره بدقة وينتقى بما يشعر به ومقتنع بالعمل نفسه، ويجب أن يكون له تأثير لدى الجمهور، معقبا أنه لا يقدم أعمال بكثرة ولا يقبل أي عمل لمجرد التواجد على الساحية الفنية.

تصريحات هاني رمزي في برنامج تفاصيل

وأضاف هاني رمزي: "أنا واخد الفن هواية وما زال حتى هذه اللحظة هواية، هو صحيح أكل عيشي وأنا محترف بروح الهواية.. علشان كده دايما اختياراتي على قد ما أقدر أعمالي يبقى ليها هدف معين، هو هدف التأثير أكتر ما أرضي نفسي كفنان ممكن أقبل دور يرضيني فنيا لكن ميبقاش العمل كله له أي بصمة أو تأثير".

وتابع "رمزي"، أنه دائما في صراع بين الدور الذي يرضيه كفنان والدور الذي له بصمة في المجتمع، لذلك أعماله قليلة مقارنة بنجوم آخرون ولكنه يسعى جاهدا لرسم الإبتسامة على وجه الجمهور وذلك هدف كبير الوصوله له ليس سهلا "إحنا شعب إبن نكتة".

واختتم هاني رمزي حديثه، بأن الأعمال الكوميدية قليلة في الكتابة وأغلب السيناريو الذي تعرض عليً أجد بها نوع من أنواع الإستظراف، "فيها شوية نكت وخلاص"

برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

آخر أعمال هاني رمزي

كان آخر أعمال هاني رمزي كان مسلسل العائدون من بطولة أمير كرارة، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وظهر خلاله هاني كضيف شرف في عدد من الحلقات، وشارك في بطولة العمل كل من أمينة خليل، محمود عبد المغني، ميدو عادل، صبري عبدالمنعم، وجيهان خليل، وكان من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، كما شارك في فيلمه الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم "شقاوة أونلاين"، ويناقش عالم مواقع التواصل الإجتماعي وأضراره، ايضا مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وشاركه البطولة سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، والعمل كان من تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين.