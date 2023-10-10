نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي: غياب طلعت زكريا وحسن حسني سيؤثر على نجاح "غبي منه فيه 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان هاني رمزي، إنه أجرى عدة محاولات عديدة لفكرة وجود جزء ثاني من فيلم "غبي منة فيه"، وأنه أحب تلك الفكرة للغاية وليس لديه أي مانع في ذلك، ولكن سيناريو الجزء الثاني لم يكن جيد لكي يكون مناسب لنفس نجاح الجزء الأول.

هاني رمزي يكشف عن وجود جزء ثاني من “غبي منه فيه"



وتابع هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد "2،: "معنديش مانع أن يكون في جزء تاني ولكن السيناريو مطلعش بالجودة الكويسة اللي تخليه جزء تاني لأنه لازم يليق بنجاح الجزء الأول أو يزيد عنه ويستحق المشاهدة.. ممكن الجزء التاني ياخد من رصيد الأول لو طلع وحش.. أنا بحاول أحافظ حتى هذه اللحظة على نجاح العمل وتاريخة ومكانته عند الناس".

واستكمل هاني رمزي حديثه قائلا، أن غياب النجم حسن حسني وطلعت زكريا وسعيد طرابيك بعد رحيلهما سوف يؤثر للغاية على العمل بالنسبة لإمتداد الأحداث وفكرنا أن نضع الشخصية في عمل جديد بأحداث جديدة وشخصيات جديدة، وحاليا بصدد في التفكير هل سيكون العمل مجزي أم لأ والمقترح قائما ولكن حاليا لم نقم بأي خطوة.



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

