هاني رمزي: أختار أدواري بعناية ولا أهتم تأثير العمل على المجتمع

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان هاني رمزي، إنه يختار أدواره بدقة وينتقي بما يشعر به ومقتنع بالعمل نفسه، ويجب أن يكون له تأثير لدى الجمهور، معقبا أنه لا يقدم أعمال بكثرة ولا يقبل أي عمل لمجرد التواجد على الساحة الفنية.

تصريحات هاني رمزي

وأضاف هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد "2،: "أنا واخد الفن هواية وما زال حتى هذه اللحظة هواية، هو صحيح أكل عيشي وأنا محترف بروح الهواية.. علشان كده دايما اختياراتي على قد ما أقدر أعمالي يبقى ليها هدف معين، هو هدف التأثير أكتر ما أرضي نفسي كفنان ممكن أقبل دور يرضيني فنيا لكن ميبقاش العمل كله له أي بصمة أو تأثير".

وتابع "رمزي"، أنه دائما في صراع بين الدور الذي يرضيه كفنان والدور الذي له بصمة في المجتمع، لذلك أعماله قليلة مقارنة بنجوم آخرون ولكنه يسعى جاهدا لرسم الإبتسامة على وجه الجمهور وذلك هدف كبير الوصوله له ليس سهلا "إحنا شعب إبن نكتة".

واختتم هاني رمزي حديثه، بأن الأعمال الكوميدية قليلة في الكتابة وأغلب السيناريو الذي تعرض عليً أجد بها نوع من أنواع الإستظراف، "فيها شوية نكت وخلاص"

موعد عرض برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

آخر أعمال هاني رمزي

يذكر أن مسلسل «العائدون» الذي عُرض في رمضان 2022، هو آخر أعمال الفنان هاني رمزي، والذي ضم عددا كبيرا من الفنانين ومنهم أمير كرارة، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال