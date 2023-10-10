هاني رمزي: "قدمت أعمال كتير مش راضي عنها"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الفنان هاني رمزي، أنه لن يمانع في المشاركة بعمل فني في حالة وجود سيناريو جيد ولن يتردد إطلاقا، لكن ما يعرض عليه حاليا من سيناريو لا يستطيع أن يقدمه.



وتابع هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "في حاجات بتتعرض عليا دلوقتي لو قدمتها يبقى أنا بعت تاريخي أو مش بحترم جمهوري، أنا تتلمذت على يد أساتذة كبار جدا واستفدت من زمايلي حاجات كتيرة جدا ومخرجين كبار تعاملت معاهم وناس كتيرة جدا ليهم بصمة فنية لو قدمت حاجه مش كويسة يبقى أنا بخونهم وأقدم عمل عبيط أو تافه لازم أحترم الجمهور وأحطه قدام عيني قد أصيب وقد أخطئ".



وأشار هاني رمزي، إلى أنه قدم أعمال لم يكن راضيا عنه وأخطئ في إختيارها ولا يريد أن يكررها مرة أخرى، وفي وقت سابق قدم أعمال فنية لمجرد أن يثبت وجوده على الساحة الفنية لكي يكون منتشرا وسط الجميع.





وأختتم هاني رمزي، حديثه قائلا أن المخرج محمد النجار هو أول من أعطاه الفرصة وقدم البطولة المطلقة في فيلم "صعيدي رايح جاي"، وراهن عليه في العمل.

معلومات عن برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



