هاني رمزي يكشف عن تفاصيل الجزء الثاني من "غبي منه فيه"

القاهرة - محمد ابراهيم -

قال الفنان هاني رمزي، إنه أجرى عدة محاولات عديدة لفكرة وجود جزء ثاني من فيلم "غبي منة فيه"، وأنه أحب تلك الفكرة للغاية وليس لديه أي مانع في ذلك، ولكن سيناريو الجزء الثاني لم يكن جيد لكي يكون مناسب لنفس نجاح الجزء الأول.



وتابع هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد "2،: "معنديش مانع أن يكون في جزء تاني ولكن السيناريو مطلعش بالجودة الكويسة اللي تخليه جزء تاني لأنه لازم يليق بنجاح الجزء الأول أو يزيد عنه ويستحق المشاهدة.. ممكن الجزء التاني ياخد من رصيد الأول لو طلع وحش.. أنا بحاول أحافظ حتى هذه اللحظة على نجاح العمل وتاريخة ومكانته عند الناس".

واستكمل هاني رمزي حديثه قائلا، أن غياب النجم حسن حسني وطلعت زكريا وسعيد طرابيك بعد رحيلهما سوف يؤثر للغاية على العمل بالنسبة لإمتداد الأحداث وفكرنا أن نضع الشخصية في عمل جديد بأحداث جديدة وشخصيات جديدة، وحاليا بصدد في التفكير هل سيكون العمل مجزي أم لأ والمقترح قائما ولكن حاليا لم نقم بأي خطوة.

موعد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.





آخر أعمال هاني رمزي

يذكر أن مسلسل «العائدون» الذي عُرض في رمضان 2022، هو آخر أعمال الفنان هاني رمزي، والذي ضم عددا كبيرا من الفنانين ومنهم أمير كرارة، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال