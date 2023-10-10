"اخواتي الجدعان".. أحمد العوضى يشكر جمهوره الإسكندراني علي حسن استقباله له

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره مقطع فيديو له من خلال تواجده في مدينة الإسكندرية من أجل تصوير أحدث أفلامه السينمائية والممثلة في "الإسكندراني" عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وعلق "العوضي" علي مقطع الفيديو قائلا: "الف حمد وشكر لله علي حب اخواتي استقبال عظيم من اخواتي الاسكندرانية الجدعان أثناء تصوير فيلم الاسكندراني الف الف الف شكر علي حبكم وحبي ليكم قد واكتر كمان الف الف شكر".

ويجسد أحمد العوضي فيه شخصية "بكر" في عمل مأخوذ من سيناريو للراحل أسامه أنور عكاشة، ومن إخراج المخرج خالد يوسف في أول تعاون بين الثنائى العوضى ويوسف.

مسلسل "ضرب نار"

ويذكر ان شارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" التي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

ودارت أحداث مسلسل «ضرب نار» حول شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» التي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، وتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل اللي ملوش كبير

وفي سياق آخر، شارك أحمد العوضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من قبل في مسلسل اللي مالوش كبير، ودارت قصته حول إجبار والد غزل - ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

وجسدت ياسمين عبدالعزيز خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» شخصية غزل، الفتاة القوية التي تنتمي لطبقة شعبية، تدخل في صراعًا مع أحمد العوضي الذي يجسد شخصية سيف الخديوي ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد ولا يوجد بينهما أي مشاعر، وفي ظل الاصطدام والصراع بين «سيف» و«غزل» يتعاونان سويًا ويقعان في غرام بعضهما ويضطران لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.