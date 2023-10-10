كيف دعم تامر حسني القضية الفلسطينية؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر حسني، على دعم الشعب الفلسطيني بعد تعرضه لقصف عنيف من قبل الاحتلال.

وشارك جمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: “اللهم انصر فلسطين الدعاء ليهم يا جماعة هم في أشد حاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك”.



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم الوسط الفني، متمنين الأمن والسلام لشعب فلسطين وجميع الدول العربية.

آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، وغيرهم من النجوم، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تعرف على أحداث فيلم "تاج"

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي، حول تاج الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، ويكتشف فجأة أنه يمتلك قوة خارقة، تساعده على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف معهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.