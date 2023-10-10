تصل إلى 4695 جنيها.. تعرف على أسعار تذاكر حفل "فورها" لـ رامي جمال ومحمد نور في جدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عدد كبير من نجوم الغناء الجمعة المقبلة لإحياء حفل غنائي ضخم ومختلف في موسم جدة الغنائي، تحت عنوان "فورها".

ويشارك في الحفل كل من فريق واما ومحمد نور ورامي جمال وأحمد بتشان ومها فتوني كما يشارك كريم محسن في موسم جدة لأول مرة.

أسعار تذاكر حفل فورها

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور عبر أحد المواقع الإلكترونية وقسمت التذاكر إلى 3 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:-

البرونزية 320 ريال أي ما يعادل 2636 جنيه

الفضية 450 ريال أي ما يعادل 3706 جنيه

الذهبية 570 ريال أي ما يعادل 4695 جنيه

أحدث أعمال رامي جمال

وفي سياق آخر، يستعد النجم رامي جمال لطرح أغنية جديدة له بعنوان "جيت متأخر"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر.

وكان رامي جمال قد شوق جمهوره لتلك الأغنية، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للأغنية، مُعلقًا عليه: "تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب أول ألبوم فترة مش سهلة، العشر أغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم، وهنبدأ مرحلة جديدة تمامًا، وده وعد هنبدأ بأغنية جيت متأخر اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وأنا عادة مبحبش أسمع شغلي إن فيها حاجه زي السحر كده أنا شخصيًا مدمنها، على قد ما هشوفكم متحمسين وأشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعة، ها جاهزين ".

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "هيبدأ يتكلم"، التي تصدر من خلالها تريند" يوتيوب"، وهي من إنتاج شركة رامي جمال «ار جي»، وهي من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام.