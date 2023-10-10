نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي يكشف ماذا طلب الرئيس الراحل السادات من الفنان عمر الشريف؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الناقد الفني طارق الشناوي، على فيلم "جولدا " الإسرائيلي الذي يحمل الرواية الاسرائيلية لحرب 73 والموجود في مختلف المنصات قائلًا: “شفت الفيلم ده في شهر فبراير الماضي ضمن فعاليات مهرجان برلين وهو فيلم إنتاج بريطاني لكنه يُعبر عن التوجه الاسرائيلي كما تريد إسرائيل أن تحكي وهي تصور الأحداث بوصفها حرب الغفران ويسرد أصوات الجنود المصريين والسوريين وكأنه فيلم وثائقي ثم يحول هذا النصر العظيم لمصر في مرحلة لاحقه وكأنه انتصار لاسرائيل”.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "كل الافلام العظيمة الموجودة في إرث السينما المصرية اضافة إلى الأعمال الدرامية رغم عظمتها لكنها تقتصر على مخاطبتها المصريين والعرب ونحتاج لمخاطبة العالم في وجود هذه الروايات الإسرائيلية المدلسة والمدسوسة”.

وتابع: "فيه روايات كتيرة مش شرط بلسان إسرائيلي لكن بإنتاج بلدان أخرى ومواجهة ذلك يكون بفيلم عالمي.. لازم نخاطب العالم بالمعنى العالمي يخاطب العالم كما يفعلون هم والانتصار الذي حققته مصر في عام 1973 والذي أصبح يدرس في علوم.. التكنيك لازال غير موجود بالشكل الكافي في الغرب”.



وكشف أن الفنان الراحل عمر الشريف أخبره يومًا أن الرئيس الراحل أنور السادات، طلب منه أن يقوم بعمل فيلم عن انتصار أكتوبر بطابع عالمي بميزانية مفتوحة قائلًا: "وطبقًا لرواية الراحل عمر الشريف قالي لي قلقان لو فشل الفيلم هيسيبوا أنور السادات وهايهجموني أنا".