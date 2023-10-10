جيسكا شاستين رئيسة للجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار على النجمة جيسكا شاستين لتكون رئيسة للجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي إلى جانب مجموعة مميزة من صناع السينما العالميين.

ووفق ما ذكر "ديد لاين" المهرجان السينمائي الدولي تنطلق دورته الجديدة خلال شهر نوفمبر المقبل، بداية من يوم 24 نوفمبر، وحتى يوم 2 ديسمبر.

جيسكا شاستين

عودة للعمل

وتأتي مشاركة جيسكا، بعد مقاطعة استمرت، خلال حضورها لمهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام، حيث حرصت الممثلة جاسيكا شاستين على ابداء تضامنها مع حملة الإضراب الجارية حاليًا في هوليوود، والتي بسببها تغيب الكثير من كبار الفنانين عن حضور المهرجان.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها جاسيكا لنفسها مرتدية قميص يحمل شعار حملة الاضراب، خلال حضورها للدور الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام.

مقاطعة النجوم

وكانت قد قررت الممثلة اماندا سيفريد التغيب عن الحملة الترويجية لفيلمها الجديد Seven Veils الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وبحسب "ديلي ميل"، غياب اماندا عن العرض، يرجع لتضامنها مع إضراب الممثلين في هوليوود، وقد أعلنت عن الأمر عبر منشور لها على صحفتها الرسمية.