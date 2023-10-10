نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سكورسيزي" سعيد بنجاح أوبنهايمر وباربي في مواجهة "مارفل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى المخرج الكبير مارتن سكورسيزي على ما أحدثه فيلمي باربي واوبنهايمر من انتعاشة في صناعة السينما بأمريكا.

وفي حديثه مع "ديد لاين"، قال المخرج الكبير أن الفيلمين، صنعا معًا عاصمة مضادة في مواجهة نمو انتشار أفلام الأبطال الخارقين، التي لا تعكس بالنسبة له الوجه المطلوب للسينما.

مارتن سكورسيزي

تأكيد الإلغاء

وفي حواره، أكد سكورسيزي على تراجع شبكة البث الرقمي hulu عن إنتاج المسلسل الجديد للمخرج الكبير بعنوان The Devil in the White City بعد فشل جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

و المسلسل كان من المفترض أن يضم في بطولته ليوناردو دي كابريو، الذي كان سيشارك أيضًا كمنتج منفذ.

انسحابات بالجملة

وتقول الصحيفة البريطانية، أن المسلسل، شهد موجة انسحابات كانت بدايتها بانسحاب النجم كيانو ريفز من العمل في اكتوبر الماضي.

وبحسب تقارير لمجلة هوليوود ريبورتر، فإن جيرمي آلين والمخرج مات روس، يسعيان حاليًا للحصول على حقوق العمل الجديد، لإنتاجه بعد فشل التعاون مع سكورسيزي.

مشروعات قادمة

وكان قد طرح إعلان تشويقي جديد للفيلم المنتظر للمخرج مارتن سكورسيزي الذي يطرح بعنوان Killers Of The Flower Moon.

ونقلت وسائل إعلام الإعلان الترويجي الجديد للفيلم، الذي يضم في بطولته النجم ليوناردو دي كابريو في أحدث تعاون له مع سكورسيزي.

ويضم الفيلم مجموعة مميزة من الأبطال من كبار نجوم السينما في هوليوود، ومنهم جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو، وبرندا فريزر.

والمجسدة لدور البطولة النسائي ليلي جلادستون، ولويس كانسلمي، ومن المقرر طرحه للعرض في تاريخ 19 أكتوبر المقبل.