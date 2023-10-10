تفاصيل شخصية هاني سلامة في مسلسل "الذنب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان هاني سلامة، حاليًا التحضير لمسلسل "الذنب" الذي سيتم طرحه خارج الموسم الرمضاني، ويجسد خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي بمستشفى للأمراض النفسية.

تفاصيل الذنب

ومسلسل الذنب، من المقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، ومكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

ما هي آخر الأعمال الدرامية للفنان هاني سلامة؟



يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني سلامة “ملف سري” بطولة:هاني سلامة، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي،دنيا عبد العزيز، كارولين عزمي، ومجموعة مميزة من النجوم، وقصة وسيناريو محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي،إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أحداث مسلسل ملف سري

تدور الأحداث حول عمليات الفساد من رجال الأعمال بعائلة المالكي، التي تملك تعاملات اقتصادية كبيرة في السوق المصري، حيث أنهم يملكون عددا من الشركات والمصانع الكبيرة، وكانوا يصدرون للناس فكرة أنهم عائلة تمتلك النزاهة والأمانة، ولكن عن طريق شخص ما تم اكتشاف إحدى التعاملات غير السليمة، يوكل إلى القاضي يحيى عز الدين مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض صدامات خطيرة مع عائلة المالكي.

السيرة الذاتية للنجم هاني سلامة وبداية مشواره الفني





هاني سلامة هو ممثل مصري ولد في الرابع من شهر يونيو وذلك في عام 1977 وهو يبلغ من العمر 44 عام وبرجه الفلكي هو برج الجوزاء، هاني محمد محمد سلامة هو اسمه الكامل وهو من مواليد مدينة القاهرة كما أنه من عائلة من أكبر عائلات مدينة الإسكندرية، ولكنه عاش مع والده في الكويت والذي كان يعمل كمستشار إعلامي وتعلم هاني في مدارس الكويت ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر بالمعادي، وبعد تخرجه تقدم لاختبارات شركة مصر للأفلام العالمية والتي يمتلكها المخرج الكبير يوسف شاهين، كان يفضل أن يصبح مطرب لكنه عمل في التمثيل وقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ومن أشهرها فيلم “السلم والثعبان”، فيلم “الآخر”، تزوج هاني سلامة من خارج الوسط الفني من بريهان الشريف ورزق منها بابنتيه مريم ومليكة.