افتتاح معرض للفنان الراحل محمد نظام فـي بيت الزبير

مسقط ـ العُمانية: افتتحت مؤسسة بيت الزبير معرضًا للفنان العُماني الراحل محمد نظام الذي ينظمه البيت بالتعاون مع بريد عُمان، ويستمر حتى 31 أكتوبر الجاري. يأتي هذا المعرض بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يوافق التاسع من أكتوبر من كل عام، وذلك تخليدًا لذكرى الفنان الراحل محمد نظام الذي عمل مصممًا للطوابع البريدية خلال الفترة من عام 1985م إلى 2014م.

ويتضمن المعرض نماذج من الطوابع البريدية التي صممها، وأشرف على تصميمها الفنان الراحل خلال تلك الفترة، موثقًا لنا حقبة زمنية مهمة من تاريخ عُمان الحديث، والتي شهدت إنجازات النهضة العُمانية التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- حيث توثق هذه الطوابع مسيرة النهضة، وأهم الإنجازات التي تحققت في تلك الفترة على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى عدد من اللوحات الفنية التي رسمها الفنان الراحل محمد نظام خلال مسيرته الفنية، وتعود أقدم لوحة معروضة إلى عام 1994م.

ويشاهد الزائر للمعرض التنوع والثراء اللوني المستخدم في كل عمل من أعمال المعرض، حيث كانت للراحل محمد نظام تجربة فريدة في طرح المحتوى الفكري العميق في أعماله الفنية التي تتمحور فكرتها حول العديد من الجوانب الحياتية من أفكار ومشاعر تعكس نظرته إلى الحياة من خلال الألوان المستخدمة بتعبيرية تختلف معانيها من متلقٍ إلى آخر. وأعلنت مؤسسة بيت الزبير عن تخصيص مساحة في قاعة الطوابع في المبنى الرئيسي (بيت الباغ) لعرض صورة دائمة لمحمد نظام ونماذج من الطوابع البريدية التي صممها تخليدًا لهذا الفنان الراحل. وتصاحب المعرض جلسات حوارية في مجال الفنون التشكيلية للحديث عن تجربة (نظام) الفنية، وفي مجال الطوابع البريدية التي صممها الراحل خلال مسيرة عمله مصممًا للطوابع البريدية.