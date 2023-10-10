إبراء ـ العُمانية: أطلقت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الشرقية مسابقة (شعر الفنون العُمانية المغناة في سلطنة عُمان) في فني (الرزحة والميدان) تستهدف المسابقة شعراء الشعر الشعبي والمهتمين في الفنون العُمانية المغناة بمختلف محافظات سلطنة عُمان.

وقال حميد بن خلفان الحارثي المدير المساعد بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الشرقية: تأتي هذه المسابقة في إطار التعاون القائم بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجهات الثقافية والأدبية في سلطنة عُمان، حيث تهدف إلى تشجيع شعراء الشعر الشعبي على المحافظة على الموروث الشعبي في الفنون العُمانية المغناة من خلال الكلمة الشعرية المنتقاة، بالإضافة إلى توثيق كلمات الشعر الشعبي المغنى بطريقة تحافظ على مكانته وأصالته كما عرف منذ قديم الزمان. وأشار الحارثي إلى أنَّ المسابقة تنقسم إلى شعر فن الرزحة وشعر فن الميدان العُماني على أن يكون نص القصيدة المشارك وطنيًّا خاصًّا بالعيد الوطني (53) المجيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق مسابقة «شعر الفنون العمانية المغناة» بمحافظة شمال الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.