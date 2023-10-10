سلطنة عمان تترأس اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون

مسقط ـ العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ممثلةً بوزارة الثقافة والرياضة والشباب امس اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة رئيس الاجتماع في كلمة له: إن الاجتماع يأتي بعد مسيرة حافلة من الإنجازات، واستكمالًا لعمل ثقافي دؤوب، تكلّل برسم الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس كموجه للعمل الثقافي، أنتج العديد من المشاريع والفعاليات والخطط والبرامج الثقافية المشتركة، التي واكبت تحولات المشهد في آفاقه الإقليمية والعربية والدولية.

وأضاف سعادته أن الاجتماع يؤسس على ما تحقق من المنجز المشترك، والبحث عن مسارات وآفاق جديدة، ورؤى مبتكرة، تلبي الطموحات في بناء منظومة فكرية ومعرفية راسخة، تصون هويتنا الحضارية، وتحمي خصوصيتنا العربية والإسلامية، في عالم بات يشهد ظهور أفكار لا تنسجم مع العادات والتقاليد والقيم السمحة.

وأكد سعادة السيد وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة رئيس الاجتماع، أن العمل الثقافي يتطلب المضيّ قدمًا ومواصلةَ تَبنِّي الأساليب والخطط الطموحة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا التي وجّه بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – في إيجاد المواطن المثقف وبناء الإنسان الواعي المساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.

من جانبه أكد سعادة خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له على دعم واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم – على ما يولونه من اهتمام كبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك، لا سيما في مجال الثقافة.

وقال سعادته: إن الثقافة تعد من أهم الركائز الأساسية للهوية الوطنية والتراث الثقافي في دول المجلس، التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في دولنا العزيزة، مشيرًا إلى وجوب المضي قدماً في تعزيز هذه القيم والمحافظة عليها. ولفت سعادته إلى ضرورة تعزيز التفاعل الثقافي والفني بين دول مجلس التعاون وتنمية المهارات المتعلقة بصيانة وإدارة التراث الثقافي والتاريخي والعمل معاً على توفير الدعم والتمويل للمشاريع الثقافية والفنية وتطوير البنية التحتية الثقافية فيها.

ويناقش الاجتماع الذي عُقد بفندق قصر البستان أمس العديد من المواضيع، منها الجهود الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون (2020-2030م)، وتنسيق المواقف بين دول المجلس في المحافل والمنظمات الثقافية الدولية، وتنفيذ الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية، وكذلك التعاون الدولي في المجال الثقافي.

كما عقدت لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية بمجلس التنسيق العُماني السعودي امس اجتماعًا لها، وذلك بفندق قصر البستان. ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم قطاعات الثقافة والسياحة والصحة والإعلام والرياضة والتعليم. وشمل الاجتماع توقيع الجانبين العُماني والسعودي على محضر اجتماع لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية بمجلس التنسيق العُماني السعودي. وقَّع من الجانب العُماني سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة رئيس اللجنة، ومن الجانب السعودي سعادة المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية رئيس اللجنة. حضر الاجتماع عددٌ من المسؤولين في وزارتي الثقافة بكلا البلدين.