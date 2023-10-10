تعرف على مواعيد عرض مسلسل "ورق التوت" على cbc وcbc دراما

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق عرض مسلسل "ورق التوت" للنجم شريف سلامة على قناة cbc الفضائية، يوم السبت المقبل، الموافق 14 أكتوبر الجاري.

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على شبكة cbc

ويُعرض مسلسل “ ورق التوت ” حصريًا لأول مرة على قناة cbc بدءًا من يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما يبث في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة cbc دراما.

نجوم مسلسل ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي، ومن تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

أحداث مسلسل ورق التوت

تدور أحداث مسلسل “ ورق التوت” في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.



أخر أعمال شريف سلامة

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان شريف سلامة على فيلم جديد بعنوان “أسد الأسود“ مع النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب.

كما شارك شريف سلامة مؤخرًا في دور العرض السينمائي ضيف شرف خلال فيلم ”ساعة إجابة ” من إخراج مصطفى أبو سيف.