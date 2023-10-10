كل ما تريد معرفته عن نانسي نور عروس تامر عاشور

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان تامر عاشور، بزفافه على المذيعة نانسي نور، مساء اليوم الثلاثاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء المُقربين، وتساءل الكثير من متابعي تامر عاشور عن معلومات حول الإعلامية نانسى نور، ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز معلومات عنها.

من هي نانسي نور؟



تخرجت نانسى نور في كلية إعلام القاهرة عام 2012، بدأت مسيرتها الإعلامية من خلال مشاركتها في عز الشباب، الذي أذيع عبر قناة روتانا مصرية، شاركت في تقديم برنامج "عز الشباب" بعد ذلك انضمت لقناة "سي بي سي"، شاركت في تقديم عدد من حلقات برنامجي "هذا الصباح" و"ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز" ووبدأ يعرفها الجمهور من خلال التغطيات الإخبارية وتقديمها للنشرات، شاركت نانسى نور فى عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل سرايا عابدين مع يسرا وعوالم خفية مع عادل إمام.

وشاركت "نانسي" أيضًا فى وعدد من حلقات برنامج الـ "توك شو" الشهير "هنا العاصمة"، اشتركت في اختبارات سي بي سي، بهدف الانضمام إلى طاقم المُذيعين الخاص بها، وبعد تعاقدها مع القناة بشكلٍ رسمي شاركت في تقديم النشرات الإخبارية، قدمت العديد من الفعاليات المهمة التي تقام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها جلسة ختام منتدى شباب العالم، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2018، ولاقت نانسى نور إشادة واسعة بعد تقديمها المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، عام 2021.

زيجات تامر عاشور

ومن ناحية أخرى، تزوج الفنان تامر عاشور مرة واحدة من فتاة تدعى سمر أبو شقة، عام 2017، وحدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق، ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة أيام

ما هي آخر أعمال تامر عاشور؟

ويذكر ان آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت" وتقترب الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة، أغنية عديت لـ تامر عاشور من كلمات تامر حسين وألحان غريب وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس