نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح حي القاهرة الدولي للفنون في وسط البلد "النسخة الثالثة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتح أرت دي إيجيبت النسخة الثالثة من المعرض حي القاهرة الدولي للفنون في ٤ مناطق في وسط البلد وهي "أكسس آرت سبيس"، و"سينما راديو" و"ممر راديو" و"الهنجر" وهي معارض جماعية مفتوحة للجمهور يوميا ماعدا يوم الاتنين من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء، من يوم 10 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر.



ما لا تعرفه عن معرض "حي القاهرة الدولي للفنون"

يشارك في المعارض أكثر من 100 فنان (عالميين ومحليين) ويستكشف الفنانون المصريون والعالميون المعاصرون كيف عززت الفترات التاريخية في المشهد الفني المحادثات حول الأشكال الناشئة من الرؤية على مر السنين، حيث يدمج الفنانون عصورًا مختلفة في أعمالهم، ويمارسون أساليب الماضي من خلال لغتهم المعاصرة ويجربون الخطابات المتجاورة. تهدف معارض حي القاهرة الدولي للفنون إلى إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة والملاحظة والتأمل في انسيابية الممارسات الفنية المتدفقة عبر الزمن والثقافة، وعرض التداخل الهيكلي والمجازي لمدينتنا الحضرية المتنامية بشكل متزايد.

جنسيات الفنانين المشاركين: مصر، امريكا، اسبانيا، فرنسا، اليمن، السعودية، أمريكا، الارجنتين، اليونان، أمريكا، فرنسا، اسبانيا وبعض رجال الأعمال والشخصيات العامة من الممثلين.

الأعمال الفنية المشاركة تشمل الفوتوغرافية واللوحات والمنحوتات والأفلام



بعض الفنانين المهمين: روكو ريتشي ابن الفنانة مادونا، اللبناني الكندي ماهر دياب، جوناثان رشاد مصور Getty Images، واليمينة عفراء احمد، والفرنسية العراقية عماد منصور، الاسباني Toya Legedo، واليونانية ازميلادا، ومن مصر

الفنان احمد شعبان: فاز بجائزة صالون الشباب في دورته الـ 32 عن مجال التصوير.



الفنان أحمد سليمان: فاز بجائزة التشجيعية لصالون الشباب.

الفنان عاطف احمد: عضو مؤسس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية.

الفنان ايمن السمري: عضو الجمعية الدولية للتربية عن طريق الفن ( الإنسيا )

الفنان فتحي عفيفي: الفائز بجائزة الدولة للتفوق في الفنون الفنان الدكتور جمال الدين أحمد جمال الدين الخشن: بجائزة الدولة التشجيعية في مجال كتال الفنان.

مشاركة مجتمعية: مع مؤسسة مفوضية شئون اللاجئين لإعطاء الفرصة لأكثر من ٢٠ شاب لاجئ مبدع ان يعرضوا أعمالهم الفنية.

الداعمين للمعرض: السفارة الفرنسية، السفارة الاسبانية، مؤسسة مفوضية شؤون اللاجئين