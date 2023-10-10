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أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان تامر عاشور، بزفافه على المذيعة نانسي نور، مساء اليوم الثلاثاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء المُقربين فقط.

‏وفي هذا الشأن تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية اللقطات الأولى من حفل زفاف تامر عاشور وناسي نور.

حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

يشار إلى إن حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مقتصر على المقربين فقط، ويشهد الحفل حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أن تكون فرحتهما مقتصرة على المُقربين فقط، خاصة أنهما يفضلان أن تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.

وكان تامر عاشور، اكتفى بوضع إيموجي قلب على صور نانسي نور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على صورتها في مؤتمر جائزة الصحافة العربية في دبي.

اللقطات الأولى من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

بحضور الأهل والأصدقاء ومنع التصوير.. اللقطات الأولى من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

بحضور الأهل والأصدقاء ومنع التصوير.. اللقطات الأولى من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

آخر حفلات تامر عاشور

أحيا تامر عاشور مؤخرًا حفلًا ضخمًا ناجحًا في محافظة الإسكندرية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها ويفضلها الجمهور.

وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور إنستجرام: "امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدًا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدًا وبحب أشوفه وفرحان بيهم.. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة".

بحضور الأهل والأصدقاء ومنع التصوير.. اللقطات الأولى من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

تامر عاشور يستعد لـ حفله في زد بارك

يستعد النجم تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل في "زد بارك"، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه

ده حكاية

باي باي

بقول عادي

عشت معاك حكايات

تسلم

هاجي على نفسي

خليني في حضنك

لو ناوي يرجع

بياعة

قولوله سماح

مكملناش

ذكريات كدابة

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بحضور الأهل والأصدقاء ومنع التصوير.. اللقطات الأولى من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

آخر أعمال تامر عاشور

آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت" طرحها في شهر أغسطس الماضي