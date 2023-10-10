دوت الخليج الفني يهنئ الزميلة الإعلامية نادين نجدي لحفل زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - يتقدم فريق عمل دوت الخليج الفني بخالص التهاني والمباركات للزميلة الإعلامية نادين نجدي وزوجها المهندس المعماري محمد طوبال بمناسبة حفل زفافها الذي أقيم مؤخرًا وسط فرحه عارمة من الأسرتين.

وشهد حفل الزفاف تواجد الفنان أحمد جمال الذي احتفل معهم وحرص على غناء أكثر من أغنية من أغانيه مثل "أضحكي" وأغنية "من غير مجاملة" حيث أن الرقصة الاولى للعروسين كانت على أنغام أغنية "نشيد العاشقين" لـ أحمد جمال.

وشهد الحفل أيضًا تواجد فريق "الثلاثة أخوات" وغنائهم لـ أغنيتهم الشهيرة "حسك بالدنيا"، ويتمنى فريق العمل دوام التوفيق لهم في حياتهم القادمة.