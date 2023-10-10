انت الأن تتابع خبر نوال الزغبي وآخر عريس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة نوال الزغبي في برنامج الإعلامية ياسمين عزّ، وأجابت على أسئلة تُطرح عليها لأول مرة. حيث سألتها ياسمين عن آخر عريس تقدم لها وتريد معرفة سبب رفض نوال له، فأجابت الزغبي: "العرسان كتار، أي واحد، ولم أقتنع بأي واحد" فسالتها ياسمين من أي بلد العرسان؟ فاجابت: من مصر ولبنان وأمريكا.

فسألتها ياسمين عن سبب رفضها للعريس المصري. فقالت الزغبي: "مش ستايلي" "شبهي شكلا ماشي حاله، بس موضوعا لأ"

ثم سألتها عن العريس اللبناني وعن سبب رفضه. فردت الزغبي: "نفس الشي شب حلو وبزنس مان وكل شي بس حسيت إنه بدي اياه رجال بعد أكتر. ركيك" ثم علقت ياسمين: "أنا عديت أول الطابور من البلدان الشقيقة بس"

وقالت الزغبي: "أنا عايزة أعيش حريتي وأصحى وانام ساعة ما بدي وأتعشى مع مين ما بدي"

ثم سألتها عن العريس الأمريكي لتتأكد ياسمين من جنسيته أنه لبناني أمريكي وسألتها عن سبب رفضه. فأجابت الزغبي: "مش ستايلي برضه"

وطرحت عز على الزغبي فكرة الزواج من شخص يصغرها بالسن. فقالت: " بصي هو أنا بالنسبالي ما بشفش الحاجات دي" وسألتها هل أنت مع أو ضد حالات الزواج تلك. أكدت الزغبي: "أكيد مش أصغر مني بكتير، ومتفقة معاه وعايشة حياتي ليش لأ"

وسألتها عندك مانع بالزواج من شخص تصرفين عليه؟ فردت الزغبي بقوة: "لأ أنا مش هصرف على راجل هو المفروض يصرف عليا". وطرحت عليها فكرة أن يقوم كل من الزوجين بالصرف على نفسه، فرفضت الزغبي الفكرة: "لأ أنا شرقية وهو شرقي لازم يقوم بواجباته" وتابعت: "أنا من الناس اللي قويت حالي واشتغلت على حالي وبقيت نوال الزغبي الجبروت".