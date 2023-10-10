انت الأن تتابع خبر ليليا الأطرش فايتة بالحيط والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علّقت الفنانة السورية ليليا الأطرش على حالتها الاجتماعية بشكل طريف قائلة: "كل الناس فايتة بـ علاقة إلا أنا فايتة بالحيط!". وتقيم الأطرش حاليا في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية. وأثارت الجدل بتغيّر ملامحها بشكل كبير بعد خضوعها للعديد من عمليات التجميل، وظهرت للجمهور بملامح لم يتعرّف الجمهور عليها لتغيّرها، وفي بداية الأمر لم يصدق المتابعون بأنها ليليا التي يألفون وجهها بالدراما السورية. وقالت تعقيبا على عمليات التجميل التي أجرتها: "انا ما عندي مشكلة اطلع بماكياج أو بلا ماكياج بفيلتر او بلا فيلتر أنا إنسان طبيعي يا عالم".

اشتهرت بشخصية (لطيفة) في مسلسل باب الحارة. ودخلت الفن من اوسع أبوابه لانتماء أسرتها الفني، فهي من ذات عائلة فريد الأطرش وأسمهان، وسلطان باشا الأطرش. من مواليد محافظة السويداء في العام 1977 وانطلاقتها كانت مبكرة مع الفنان ياسر العظمة في مسلسل (مرايا).

وكان آخر ظهور إعلامي لها في برنامج (أنا إنسان) مع الإعلامي السوري عطية عوض، الذي أشعل الحوار عندما سألها عن زواجها السري، فانفعلت الأطرش بشدة وهددت بإنهاء اللقاء، وتثار شائعات قوية حول زواجها بشكل سري، وانتقادات لاذعة حول إطلالاتها وطريقة لباسها الفاضح خاصة في فيديو لها نشرته عبر إنستغرام في إحدى الحفلات التي تحضرها وكانت تحت تأثير الكحول. وعلّقت على طريقة لبسها بالقول: "أعتذر لوالدي ولن أغير ملابسي طالما أنا مرتاحة بها".