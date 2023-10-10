انت الأن تتابع خبر بإطلالة ساحرة.. نانسي نور تخطف الأنظار في حفل زفافها على تامر عاشور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الإعلامية نانسي نور بإطلالة ساحرة، في طريقها إلى قاعة حفل زفافها على النجم تامر عاشور في أحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث كانت ترتدي فستان زفاف أبيض بتصميم أنيق، يبرز جمالها وأناقتها، وزُيِّن بالورود اليدوية، مع تسريحة شعر مموجة تنسدل على كتفيها وطرحة زفاف طويلة.

حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

واقتصر الحفل، على عدد محدود من الأقارب والأصدقاء المقربين للعروسين، وكان من ضمن الضيوف بعض المطربين المعروفين من أصدقاء تامر عاشور، مثل أحمد سعد ومحمد حماقي،ونانسي نور عروس تامر عاشور، هي إعلامية مصرية تبلغ من العمر 30 عامًا وتخرجت من كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 2012.

نجوم الفن في حفل زفاف تامر عاشور

وتمت مشاركة عدد كبير من الفنانين، حفل زفاف الفنان تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور، والذي أقيم قبل قليل، وحضر الحفل عدد من أصدقائهما وأحبائهما، بالإضافة إلى أفراد عائلتيهما والأشخاص المقربين منهما.

وكان من بين الحضور النجم محمد حماقي، والشاعر الغنائي هاني عبد الكريم، والمطرب هيثم شاكر والمايسترو هاني فرحات، والفنانة أنغام، وقد حرص أيضًا كل من رامي جمال وزوجته، ومصطفى حجاج والإعلامية ريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي على الحضور، بالإضافة إلى أوس أوس والمنتج هاني محروس والملحن عزيز الشافعي والموزع تومة والإعلامي خالد مرسي.

الصور الأولى من حفل زفاف تامر عاشور

من جهته قام المطرب تامر عاشور، بمشاركة الصور الأولى من عقد قرانهما على نانسي نور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق قائلاً: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراننا”.

وجدير بالذكر قدم تامر عاشور حفلاً ناجحاً في الإسكندرية، حيث تجاوزت أعداد الحضور التوقعات، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه التي تحظى باإعجاب وتفاعل الجمهور.