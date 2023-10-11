نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين الموجي لم يتنازل عن حقوقه في استغلال أعمال والده عبر قنوات يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي امين الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي بيانا صحفيا منذ قليل أكد خلاله ان أعمال الراحل المطبوعة على شرائط كاسيت واسطوانات هي التي فقط سبق وتنازل عن حقوق استغلالها لصالح شركة صوت الفن، ولكنه لم يتنازل عن حقوقه وحقوق ورثته من بعده في استغلال هذه الأعمال عبر الوسائل الحديثة منها الديجيتال وقنوات اليوتيوب وما يستحدث.

وأضاف البيان ان التنازل الذي حدث لم يتطرق مطلقا لوسائل العرض الحديثة، بدليل ان شركة مزيكا سبق وحصلت على توقيع ورثة الموجي بإستثناء نجله امين الموجي، وذلك بعد رحيل الموسيقار الكبير بغرض استغلال أعماله عبر اليوتيوب وغيرها، الأمر الذي تسبب في اضرار مادية جسيمة لأمين الموجي وأسرته.

وأوضح البيان ان ما فعله الموسيقار الراحل محمد الموجي هو تصريح استغلال مصنف فني لطباعة أسطوانة أو شريط كاسيت في وقت طرح هذه الأعمال،. ولا يعد مطلقا تنازل عن نهائي عن ملكيته لهذه الأعمال، وإذا زعم المسئول عن شركة صوت الفن أنه حصل على تنازلات من الموسيقار الموجي على حد وصفه فلماذا تعاقد بعد وفاته مع بعض الورثة منذ عام ٢٠٠٥ وحصل منهم على تفويض باستغلالها هذه الحقوق، لإنه طبقا للمادة ١٥١ من قانون الملكية الفكرية إذا تبين ان الاتفاق المشار إليه أصبح لظروف ذرأت بعد التعاقد مجحف بحقوق المؤلف أو الملحن يجوز لسلفه ان يلجأ للمحكمة يطلب النظر في اعادة تقييم التعاقد من جديد، وهذا ما أكده نجله امين الموجي في مداخلة تليفزيونية منذ قليل مع الاعلامي سيد علي.

وأشار البيان إلى ان السيدة سارة الموجي ابنة امين الموجي وحفيدة الموسيقار الراحل سوف تعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة المقبلة لتوضيح التفاصيل الكاملة لهذا الامر.



يشار إلى إنه بدأ حجب عدد من أغاني الموجي على قنوات مزيكا بموقع يوتيوب، وذلك بناءًا على الدعوى التي أقامها نجل الموسيقار خلال الفترة الماضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد نظرت في الدعوى التي أقامها أمين الموجي، وجاء نتيجتها حجب عدد من أغاني والده على قنوات شركة مزيكا بيوتيوب.



وكان أمين الموجي، قد وجه إنذارا إلى مصطفى جابر، في شهر أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن جابر لم يستجب لهذا الإنذار.

تفاصيل تعاقد مصطفى جابر مع ورثة محمد الموجي



أما مصطفى جابر، فقد تعاقد في عام 2005 مع بعض ورثة محمد الموجي باستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية في الأعمال المملوكة للموجي بما تشمله من ألحان وأغاني وموسيقى.